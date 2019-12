"Gesägnete Weihnacht!" wünscht das Quartett Tutu Toulouse am Sonntag, 22. Dezember, 20 Uhr, im Karlstorbahnhof in Heidelberg. Die Musiker und Schauspieler Tina Kuka, Gesang, Mario Fadani, Kontrabass, Oliver Kuka, Gitarre, und Matthias Paul, Stimme, laden in ihre gute Weihnachtsstube ein und erzählen und singen über die kleinen Feiertagskatastrophen zu Weihnachten. Eine Reise in ein Winter-Wonder-Land mit Trost spendendem Lachen, manchmal auch schadenfroh. Karten kosten 16,40 Euro im RNZ-Ticketshop.