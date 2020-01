Die Welt steht Kopf. Da kann einem schon mal der Humor in die Faltencreme fallen. Nicht so für Patrizia Moresco. Die Unterhaltungskünstlerin mit italienischen Wurzeln kommt am Dienstag, 28. Januar, in den Karlstorbahnhof nach Heidelberg. Mit ihrem Soloprogramm "Lach mich" startet sie um 20 Uhr im Rahmen des Kabarett- und Comedy-Festivals "Carambolage". Karten gibt’s für 18,60 Euro beim RNZ-Ticketservice