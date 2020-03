Der Kabarettist, Comedian und Moderator Kurt Krömer (Foto: Noltekuhlmann), ganz frisch mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet, kommt mit seinem Stand-up-Comedy-Programm "Stresssituation" am Samstag, 7. März, 20 Uhr, in den Mannheimer Rosengarten. Provokant lässt der schrullige Berliner selten ein gutes Haar an Politik, Gesellschaft und dem anwesenden Publikum. Und das heißt vor allem: Stress für die Lachmuskeln. Karten ab 36 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.