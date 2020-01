Mit einer energiegeladenen Show tanzen Eiskunstläufer in ihren federleichten Kostümen auf klirrendem Eis – und heben manchmal sogar mit Sprüngen ab. "Supernova" heißt das neue Programm von Holiday on Ice, das sich um eine Abenteuerreise von der Erde zu den Sternen dreht. Doch ein plötzlich auftretender Schneesturm beendet die Feierlichkeiten und trägt die Protagonisten in die Unendlichkeit des Kosmos. Zu sehen ist die Show in der SAP Arena Mannheim am 30. Und 31. Januar um 19.30 Uhr, am 1. Februar um 13, 16.30 und 20 Uhr sowie am 2. Februar um 13 und 16.30 Uhr. Karten ab 36,05 beim RNZ-Ticketservice