Seit fast 50 Jahren besingt Liedermacher Konstantin Wecker (Foto: Karsten) das Leben und das Geschehen um sich herum mit Staunen, Empörung, aber auch Freude. Mit zwei Seelenverwandten ist Wecker jetzt im Trio unterwegs: Jo Barnikel am Klavier und die Cellistin Fany Kammerlander begleiten ihn am Mittwoch, 11. März, 20 Uhr, beim Konzert in der Stadthalle Weinheim. Ihr musikalisch-poetisches Programm ist geprägt von Wut und Zärtlichkeit, von Mystik und Widerstand, aber auch Freude und Hoffnung. Karten kosten 59,30 Euro im RNZ-Ticketshop.