Seit 25 Jahren gibt es die schillernde Berliner Band Knorkator. Zum Jubiläum hat die Formation um Sänger Stumpen und Pianist Alf Ator das Album "Widerstand ist zwecklos" herausgebracht. "Zweck ist widerstandslos" heißt dazu die Tour, die "Deutschlands meiste Band", so die Selbsteinschätzung, am Freitag, 28. Februar, 20 Uhr, in die Halle 02 nach Heidelberg führt. Karten kosten 29,95 Euro beim RNZ-Ticketservice.