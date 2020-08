Die Brüder Adax, Matthias und Franz-Jürgen Dörsam sind alle drei Vollblutmusiker, aber in unterschiedlichen Genres. Als Trio 3D bringen sie am Sonntag, 9. August, 18 Uhr, auf der Schlosshofbühne in Weinheim alles unter einen Hut: Da steht Mozart neben einem Ragtime, Edvard Griegs "Peer Gynt" neben einem Swing. Gitarre, Klarinette und Fagott wetteifern mit viel Spaß und guter Laune um die Gunst des Publikums. Karten für 25,20 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.