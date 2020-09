Die Highschool of Performing Art ist eine harte Schule für junge Menschen. Einen Einblick gewährte der Film "Fame" 1980. Daraus entstand das gleichnamige Musical, das das Junge Musical der Pfalzbaubühnen Ludwigshafen ab 17. September zeigt. Unter der Regie von Iris Limbarth entführen Jugendliche aus Ludwigshafen und Umgebung in die Welt des Showbusiness. Die Zuschauer jubeln und leiden mit den jungen Darstellern, die ihre Träume als Tänzer und Sänger verwirklichen wollen (Foto: Tritschler). Und dabei auch in die eine und andere Liebelei verwickelt werden. Premiere wird am Donnerstag, 17. September, 19 Uhr, im Pfalzbau gefeiert. Karten für 19 Euro und weitere Aufführungstermine unter Telefon 0621/5042558.