Der Liedermacher und Gitarrist Stoppok singt mit feinem Humor über die Widrigkeiten des Alltags und profiliert sich dabei als kritischer Betrachter seiner Umwelt. In Begleitung des renommierten Bassisten Reggie Worthy präsentiert Stoppok am Freitag, 21. August, 20.30 Uhr, im Musiktheater Rex in Bensheim sein aktuelles Album "Jubel" (Foto: Huch). Karten kosten 34 Euro beim RNZ-Ticketservice.