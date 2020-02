Zum 18. Mal startet am Freitag, 28. Februar, das Festival JazzMe. Das international ausgezeichnete Quartett von Jo Beyer (Foto: Marion Beyer) spielt ab 20 Uhr im Kulturlabor in der Friedrich-Ebert-Straße 2 in Eberbach. Dort gastieren an den kommenden Wochenende weitere Bands unterschiedlicher Stilrichtungen wie Paul Stoltze’s Itchy Pants und die Red Hot Dixie Devils. Den Festivalabschluss bildet am 29. März ein Jazz-Gottesdienst in der Michaelskirche Eberbach mit dem Christoph Georgii Trio und Saxofonist Olaf Schönborn als Gast. Alle Termine und Karteninfos unter www.jazzme.de.