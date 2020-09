Seit die zwei O’Reillys sich mit den Paddyhats verstärkt haben, geht richtig die Post ab: Gemeinsam starten sie eine richtige Folk-Punk-Party, live zu erleben am Samstag, 5. September, 20 Uhr, im Schlosshof in Weinheim. The O’Reillys and the Paddyhats aus Gevelsberg (Foto: zg) bringen ihr neues Album "Dogs on the Leash" mit. Karten kosten 28,20 Euro beim RNZ-Ticketservice.