"Klebstoff" heißt das aktuelle Album der Sängerin Mine. Und es bezieht sich darauf, dass von allen Dingen, mit denen man in seinem Leben in Kontakt kommt, etwas an einem "kleben" bleibt, ob man will oder nicht. Was bei ihr so kleben geblieben ist, davon erzählt Mine am Sonntag, 15. Dezember, 20 Uhr, in der Halle 02 beim Livekonzert. Karten gibt es für 27,10 Euro.