Wochenshow-Anchorman Ingolf Lück kehrt zurück auf die Comedy- und Kabarettbühnen des Landes. In seinem neuen Programm „Sehr erfreut!“ widmet er sich auch den nicht ganz so drängenden Fragen unserer Zeit. Zum Beispiel: Warum muss Bio immer so klingen, als ob man dafür erst mit dem Kiffen anfangen muss? Wiese gibt es am Ende von Rolltreppen keine Falltüren? Und wie soll man sich verhalten, wenn man ein 50-Cent-Stück im Döner findet oder die eigene Tochter plötzlich den Veith mitbringt? Diesen und vielen Fragen geht Lück am Freitag, 15. November, um 20 Uhr im Palatin Wiesloch nach. Karten für 22 Euro gibt es im RNZ-Ticketshop.