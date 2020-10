"Zorn" heißt das aktuelle Album der Industrial Metalband Maerzfeld (Foto: Sitzmann). Weil das live wegen Corona nicht vor großem Publikum gespielt werden kann, gehen die Musiker auf eine Anblagged-Tour. Das Album und altbekannte Songs wurden akustisch neu arrangiert und werden am Freitag, 30. Oktober, ab 20.30 Uhr im Musiktheater Rex in Bensheim live präsentiert. Als Gast mit dabei ist Ron Huber von Stahlzeit an Piano und Akkordeon. Karten kosten 23 Euro beim RNZ-Ticketservice.