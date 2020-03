Die Show "The Bar at Buena Vista" (Foto:Jaffe) ist eine musikalische Zeitreise mit den Grandfathers of Cuban Music in die 1940er und 50er Jahre. In Havannas Stadtteil Buena Vista ist im "Social Club" Party angesagt mit kubanischer Leichtigkeit, flotten Klängen und heißen Tänzen. Mittendrin Sängerlegenden wie Eddie Mendoza, der auch mit 90 Jahren noch den Geist der kubanischen Musik vermittelt. Am Sonntag, 15. März, 19 Uhr, verwandelt sich der Mannheimer Rosengarten in "The Bar at Buena Vista". Karten ab 37,90 Euro beim RNZ-Ticketservice.