Der 75. Geburtstag von Neil Young im November und das Erscheinen seines Albums "After the Gold Rush" vor 50 Jahren ist der Anlass für die in Heidelberg aufgewachsene Sängerin Marla und den kanadischen Songwriter David Celia, sich noch stärker als bisher von der Musik von Neil Young inspirieren zu lassen. Begleitet von einer Band präsentieren Marla & David Celia (Foto: Sigloch) eine werktreue und dennoch freie Liveversion von "After the Gold Rush" am Donnerstag, 24. September, 20 Uhr, auf der Sommerbühne vor dem Karlstorbahnhof. Karten für 19,60 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.