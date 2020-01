"Beat It!" war einer der Hits von Michael Jackson auf dem Album "Thriller" 1982. Und "Beat It!" heißt auch eine Liveshow über den erfolgreichsten Entertainer aller Zeiten, die am Mittwoch, 15. Januar, 20 Uhr, im Rosengarten in Mannheim gastiert. "Die Show über den King of Pop" lautet der Untertitel. Die Hommage an den großen, 2009 verstorbenen Sänger und Künstler zeichnet mit zwei der besten Jackson-Darsteller das Leben von den Anfängen bei den "Jackson 5" bis zum Höhepunkt seiner Karriere nach (Foto: Fuhr). Ein großes Ensemble aus Sängern, Tänzern und Musikern bringt die unvergesslichen Hits auf die Bühne. Karten von 46,50 bis 79,50 Euro beim RNZ-Ticketservice.