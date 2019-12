Zum Abschluss des Kabarettfestivals "denke.schön" fließen Tränen: "Heul doch" heißt das Debütprogramm von Comedian Simon Stäblein. Am Samstag, 14. Dezember, 20 Uhr, will er im Karlstorbahnhof in Heidelberg sein Publikum zum Weinen bringen – natürlich vor Lachen. Er amüsiert sich über Luxusprobleme seiner Generation und ihr Gejammer darüber. Dabei liebt der junge Comedian die Interaktion mit seinem Publikum. Karten für 20,80 Euro gibt es im RNZ-Ticketshop.