Der Kölner Stand-up-Comedian Jonas Klee, bekannt unter dem Namen Quichotte (Foto: zg), trägt das Herz auf der Zunge, die wiederum hinter einem extrem verzogenen Gebiss lauert. Die Botschaft, die er in seinem aktuellen Programm verkauft, ist einfach und klar: "Schnauze". Er erzählt in seinem Soloprogramm, warum man diese heutzutage im richtigen Moment aufmachen sollte, und an anderer Stelle auch mal halten darf. Zu erleben am Mittwoch, 30. September, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache in Mannheim. Karten gibt es für 14,20 Euro beim RNZ-Ticketservice.