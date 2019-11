Der Berliner Comedian Michael Hatzius und seine Echse haben ein neues Betätigungsfeld gefunden: Gemeinsam führen sie in die „Echsoterik“ ein. Wenn dann noch andere Comedypuppen wie Zecke oder Möhre auftauchen, wird das am Freitag, 29. November, 20 Uhr, in der Wollfabrik in Schwetzingen ein sehr tiefsinniger und fantasievoller Spaß. Karten kosten 26,30 Euro unter RNZ-Ticketshop.