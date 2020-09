Das Duo Jazz à la Flute mit der Flötistin Isabelle Bodenseh und dem Gitarristen Lorenzo Petrocca (Foto: zg) spielt auf Einladung des Jazzhaus Heidelberg am Samstag, 12. September, auf dem Solarschiff "Neckarsonne". Die beiden stellen ihr Album "The good Life" live vor, präsentieren neben Eigenkompositionen auch Jazzstandards in ihrem eigenen Stil. Start ist um 18 Uhr an der Neckaranlegestelle Alte Brücke. Karten für 15 Euro gibt es unter www.jazzhaus-hd.de.