Glücklich sein, glücklich machen und Glückskekse futtern – Sebastian Reich weiß, was seine Amanda will und kann. Seine Nilpferddame ist nämlich reifer geworden. Ganz gleich, ob sie nun den Führerschein macht oder ihr eigenes Handy bekommt. Und trotz sprachlich-gewitztem Reifegrad nimmt Bauchredner Reich seine Handpuppe in gewohnter Manier an die Hand. Sein mittlerweile 3. Soloprogramm "Glückskeks" ist am Samstag, 18. Januar, im Palatin in Wiesloch zu sehen. Los geht‘s um 20 Uhr. Karten von 27,70 bis 33,45 Euro beim RNZ-Ticketservice