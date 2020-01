Für fünf Wochen gehen ab dem 18. Januar im Luisenpark in Mannheim wieder sämtliche Lichter an. Mit hunderten Scheinwerfern, zig Projektoren und Video-Beamern verwandelt Lichtkünstler Wolfgang Flammersfeld die Parkanlage täglich von 18 bis 21 Uhr in eine Märchenwelt, samstags und sonntags sogar bis 22 Uhr. Das Besondere dabei sind seine selbst gefertigten Lichtobjekte und fantasievoll-schwebenden Lichtfiguren. In diesem Jahr stehen die Winterlichter unter einem besonderen Stern: Künstler Flammersfeld und sein Partner Reinhard Hartleif werden im Februar in Frankfurt für ihre Lichtarchitektur mit dem German Design Award ausgezeichnet. Karten an der Parkkasse für 8 Euro, Kinder 4 Euro.