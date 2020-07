Das UnterwegsTheater Heidelberg geht mit seiner Kultveranstaltung ArtOrt 2020 auf das Airfield in Kirchheim/Pfaffengrund. "Geisterspiele – Fest der Künste" lautet das Motto für die Aufführungen vom 9. bis 12. Juli und vom 16. bis 19. Juli jeweils um 20.30 Uhr. Die ArtOrt-Erfinder Jai Gonzales und Bernhard Fauser bieten dem Publikum in vier Hangars ein Programm mit internationalen Künstlerinnen und Künstlern an. Es ist wie immer abwechslungsreich und reicht von Lichtinstallationen über Ausstellung, Tanz und Performance bis zu Musik. Zur Kulisse auf dem Airfield gehört auch der "WasserSpiegelTurm" aus Original-Bauteilen des Heidelberger Volksbads (Foto: zg). Karten für 25 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.