Wenn der Cape Town Opera Chorus mit seinem Programm "African Angels" auf Tour ist, dann ist das für alle ein großes Fest mit afrikanischer Fröhlichkeit. Die Sängerinnen und Sänger präsentieren am Donnerstag, 2. Januar, 20 Uhr, im Rosengarten in Mannheim traditionelle afrikanische Lieder, Gospels und Opernchöre so bunt und facettenreich wie Südafrika selbst. Karten ab 41,90 Euro beim RNZ-Ticketservice.