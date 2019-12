In der Veranstaltungsreihe Musik Plus Extra sorgt am Donnerstag, 26. Dezember, 20.30 Uhr, die Freddy Wonder Combo für Stimmung in der Wollfabrik. Die Kultband spielt sich quer durch die Musikgeschichte von 60’s Beats bis 80er Jahre Hits. Für das Extra steht Manfred Maser, auch bekannt als Prof. Dr. Netwohr. Diesmal ohne Odenwälder Shantychor blickt er weit über den Rand des Odenwälder Hausmacherwurst-Tellers hinaus mit Geschichten, die net immer wohr sind. Im RNZ-Ticketshop kosten die Karten 28,50 Euro.