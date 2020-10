Heidelberg. Die nunmehr 15. Französische Woche findet vom 9. Bis 17. Oktober in Heidelberg statt. Die Eröffnung am Freitag, 9. Oktober hält um 19.30 Uhr schwindelerregende Akrobatik in der Hebelhalle bereit. Die Compagnie Les hommes penchés zeigt Instable, ein akrobatisches Spiel über Scheitern und Gelingen, Stürzen und Wiederaufrichten. RNZ-Ticketservice