Das Heidelberger Künstlerinnen-Kollektiv #MeThr3e widmet sich im Rahmen von Enjoy Jazz Arthur Schnitzlers berühmter Monolog-Novelle "Fräulein Else" am Samstag, 3. Oktober, 19 Uhr, im Freischwimmer, Pettenkofer Straße 9, in Ludwigshafen. In der Novelle von 1924 gerät die selbstbewusste Else in einen Loyalitätskonflikt. Wegen Schulden des Vaters wird sie von der Familie dazu gedrängt, einen alten Bekannten der Familie um Geld zu bitten. Der Herr von Dorsay willigt ein, hat aber eine unsittliche Bedingung: Er möchte Else nackt sehen. Unter dem Titel "Fräulein Else reload" wird für Sheila Eckhardt, Diana Effrent und Jessica Weisskirchen (Foto: El Shafie) die damals als feministisches Schlüsselwerk eingestufte Novelle zur Grundlage für eine Performance aus Schauspiel, Musik und bildender Kunst. Im Mittelpunkt steht die Frage, was sich seither in Sachen Gleichberechtigung verändert hat. Karten für 21,80 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.