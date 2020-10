Beim Schwetzinger Musikherbst, veranstaltet vom Kulturförderverein Kurpfalz, treten ab 2. Oktober an fünf Wochenenden bis Ende Oktober insgesamt 15 Bands auf dem Möbel-Höffner-Gelände auf. Freitags beginnen die Konzerte um 19 Uhr, samstags finden zwei Auftritte um 15 und um 19 Uhr statt. Maximal 250 Musikfreunde dürfen jeweils mitfeiern. Zum Auftakt gibt es am Freitag, 2. Oktober, 19 Uhr, fetten Sound mit der Band Die dicken Kinder, einer europaweit erfolgreichen Partyband (Foto: zg). Das Trio AMOKoustic präsentiert am Samstag, 3. Oktober, 15 Uhr, ergänzt durch Gastsängerin Anna Minges, Lieblingslieder aus fünf Dekaden im eigenen Stil. Und die einstige Walldorfer Session-Band Paule Panthers Groove Club sorgt ab 19 Uhr für Partystimmung. Karten ab 11,50 Euro und das gesamte Programm gibt es unter www.kfv-kurpfalz.de.