Wenn die Welt verrücktspielt und in Angst und Hysterie verfällt, braucht es jemanden, der sie wieder gerade rückt. In seinem 6. Solo-Programm "FatihMorgana" widmet sich Fatih Çevikkollu deshalb dem Schein und Sein. Doch nicht so auf der Bühne. Dorthin kommt der Kabarettist in der Tat am Mittwoch, 29. Februar, in den Karlstorbahnhof nach Heidelberg. Dort geht er ab 20 Uhr humorvoll ernsten Fragen nach: Rückt die ganze Welt nach rechts? Werden wir islamisiert? Und: Was macht die Digitalisierung mit uns. Karten kosten 19,70. Erhältlich im RNZ-Ticketshop.