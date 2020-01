Die Prog-Rock-Legende Nektar (Foto: zg) ist nach einer turbulenten Zeit zurück. Nach etlichen Besetzungswechseln und musikalischen Ausflügen in alle Richtungen ist Keyboarder Klaus Henatsch seit elf Jahren die Konstante. Das aktuelle Album "Megalomania" stellt Nektar live am Freitag, 10. Januar, 20 Uhr, im Café Central in Weinheim vor. Karten für 32,15 Euro gibt es im RNZ-Ticketshop