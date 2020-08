Angeregt von der "Black Lives Matter"-Bewegung haben sich die beiden Rock- und Blues-Granden Adax Dörsam und Timo Gross (Foto: van der Voorden) der Songs von Blueslegende Huddie Ledbetter angenommen, besser bekannt unter dem Namen "Leadbelly", der von 1885 bis 1949 in Texas und New York lebte. "Leadbelly calls" heißt das Projekt, das in einem Album münden soll. Vorab gibt es die Songs aber live: am Freitag, 14. August, 19.30 Uhr, beim Heimatrock, Neckarstraße 62, in Ladenburg (Karten unter info@heimatrock.de) sowie am Samstag, 15. August, 18 Uhr, auf dem Sportplatz in Finkenbach (Karten unter fcfinkenbachtal@t-online.de).