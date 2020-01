Zu einem Streifzug durch die Welt der großen Musicalproduktionen lädt die Show "Musical Highlights Vol. 13" ein (Foto: John). Original-Interpreten wie Sabine Neibersch und Kevin Weatherspoon bringen in einer schwungvollen Choreografie die schönsten Partien der bekanntesten Musicals auf die Bühne. "Musical Highlights" gastiert zweimal in der Region: am Freitag, 3. Januar, 20 Uhr, im Palatin in Wiesloch und am Donnerstag, 9. Januar, 20 Uhr, in der Alten Mälzerei in Mosbach. Karten ab 43,90 Euro gibt es im RNZ-Ticketshop