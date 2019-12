Die „Queen of Rock“, Tina Turner, feierte dieses Jahr ihren 80. Geburtstag. Einen Blick auf ihre große Karriere wirft die Konzertshow „One Night of Tina – A Tribute to the Music of Tina Turner“ am Dienstag, 10. Dezember, 20 Uhr, im Mannheimer Rosengarten. Im Mittelpunkt der Show steht Sharon Ballard (Foto: Britain), die in die Rolle von Tina Turner schlüpft, ihre Hits singt, aber auch aus ihrem Leben erzählt. Karten ab 51,45 Euro gibt es im RNZ-Ticketshop.