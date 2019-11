Zurück zu den Wurzeln: Die norwegische Popband a-ha (Foto: Universal Music) hat sich für das Konzert am Dienstag, 12. November, 20 Uhr, in der SAP Arena etwas Besonderes ausgedacht. Unter dem Motto „An Evening with...“ gibt es im ersten Teil Hits und weniger bekannte Songs. Und in Teil zwei spielt das Trio dann sein komplettes Debüt-Album „Hunting High And Low“ von 1985 live nach. Ein Fest für alle a-ha-Fans. Karten ab 57,45 Euro gibt es im RNZ-Ticketshop.