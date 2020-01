Das WunderWelten-Festival macht erneut Station in Heidelberg. Vom 4. bis 6. Januar präsentieren elf Top-Fotografinnen und -Fotografen jeweils ab 11 Uhr in der Musik- und Singschule beeindruckende Fotografien von ihren Exkursionen zu entlegenen Orten auf dieser Welt aber auch in unserer unmittelbaren Nachbarschaft auf der großen Leinwand. Da geht es unter anderem zum Auftakt am Samstag mit Markus Braßmann nach Groß Britannien (Foto), am Sonntag mit Tobias Hauser nach Costa Rica und mit Sonja Endlweber auf dem Pferderücken quer durch die USA und Kanada bis Alaska. Den Abschluss am Montag macht Andreas Pröwe mit einer Chinareise. Alle Vorträge unter www.wunderwelten-festival.com , Karten ab 9,90 Euro im RNZ-Ticketshop