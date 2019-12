Mit dem Hit „Can The Can“ stürmte Suzi Quatro (Foto: Korhonen) 1973 die Charts, es folgten weitere Hits wie „48 Crash“ oder „If You Can’t Give Me Love“. Seit über 45 Jahren hält sich die Rocklady in ihrer schwarzen Lederkluft erfolgreich auf der Bühne. Die Bassistin ist mit ihrem aktuellen Album „No Control“ auf Tour und kommt am Samstag, 7. Dezember, 20 Uhr, in die Harmonie nach Heilbronn. Und natürlich singt sie dann auch ihre alten Hits. Karten ab 46,90 Euro gibt es im RNZ-Ticketshop.