Ob Streichholzschachteln, Besen oder Spülbecken, die Akteure in der Rhythmusshow Stomp klappern, scheppern, klingeln, rasseln mit allem, was ihnen gerade in die Hände fällt. Das rhythmische Erfolgsspektakel ist mit einer neuen Show auf Tour und kommt von Samstag, 28. Dezember, bis Dienstag, 31. Dezember, mit vier Aufführungen in den Rosengarten nach Mannheim. Karten von 47,90 bis 77,90 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.