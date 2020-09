Das UnterwegsTheater Heidelberg veranstaltet vom 5. September bis 4. Oktober ihr 720 Stunden Kunstfest unter dem Motto "Zauberberg". Verteilt auf Innenhof, Theatersaal und angrenzende Räume der HebelHalle wird 30 Tage Kunst aus allen Sparten geboten von Akrobatik über Tanz, Theater, Jazzmusik bis zu Ausstellungen. Den Auftakt bildet die Blitzausstellung "Covid Art Trip" am Eröffnungswochenende 5./6. September. Besondere Höhepunkte sind das Unterwegs Varieté vom 16. bis 20. September mit vielfach ausgezeichneten Artisten (Foto: zg) und die "All stars night" mit Tanz, Musik und Video am 20. September von den Festivalorganisatoren Jai Gonzales und Bernhard Fauser. Programm unter www.unterwegstheater.de.