Top-Artisten, die international bei den besten Adressen der Zirkuswelt auftreten, geben sich beim 720-Stunden-Festival des Heidelberger UnterwegsTheaters ein Stelldichein. Unterwegs Varieté nennt sich die Truppe mit Sitz in Schriesheim, die vom 16. bis 20. September in der HebelHalle und im Hof eine spannende Show verbunden mit Comedy und Musik präsentiert. Mit dabei sind die Trapezkünstler Avital und Jochen Pöschko (Foto: zg), das Hand-auf-Hand Akrobatenduo Chris & Iris, die Zwillingsschwestern Ruslana & Taisiya Bazaliy am Trapez sowie der Strapatenartist Craig van Deventer. Aufführungen sind von Mittwoch bis Samstag um 20 Uhr, am Sonntag um 15 Uhr. Karten kosten 17,50 Euro beim RNZ-Ticketservice.