Vor wenigen Monaten ist Stargeiger André Rieu (Foto: zg) 70 Jahre alt geworden. Den runden Geburtstag feiert der Walzerkönig gerne mit seinen Fans. Auf seiner Jubiläumstour kommt er am Donnerstag, 16. Januar, 20 Uhr, in die SAP Arena nach Mannheim. Mit dabei sein Johann-Strauss-Orchester, Chor, die Platin Tenors und internationale Sopranistinnen. Und was spielt André Rieu zum Geburtstag? Natürlich flotte Walzer, aber auch bekannte Titel aus Film, Musical und Oper. Karten ab 46,15 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.