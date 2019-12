Der britische Sänger und Songwriter Albert Hammond (Foto: Weihs) hat im Laufe seiner Karriere so viele Welthits produziert wie kaum ein anderer. Aus seiner Feder stammen Songs wie „The Air that I breathe“ für die Hollies oder „One Moment in Time“ für Whitney Houston. Er schrieb Hits für die Weltstars von Chris de Burgh bis Celine Dione. Und sang selber legendäre Songs wie „It never rains in Southern California“. Aus dem „Songbook“ seines Leben singt und erzählt Albert Hammond am Dienstag, 10. Dezember, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol. Eine Reise durch die Jahrzehnte der Popgeschichte. Karten kosten 39,40 Euro im RNZ-Ticketshop.