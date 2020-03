"Lieber Maxi als normal", sagt sich Comedian Maxi Gstettenbauer (Foto: Schröder) in seinem aktuellen Programm. Und meint das durchaus wörtlich: Er verspricht maximalen Spaßfaktor, wenn er Alltagsbeobachtungen kommentiert und hinter die Kulissen schaut, beispielsweise bei der Internetnutzung. Mit einem Doppelpack kommt Maxi in die Region: am Freitag, 13. März, 19.30 Uhr, in die Halle 02 nach Heidelberg und am Sonntag, 15. März, 19 Uhr, ins Mannheimer Capitol. Karten ab 26,40 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.