Verkrampfungen lösen durch wohlbegründete Fröhlichkeit, so lautet das Rezept von Kabarettist Dieter Nuhr, mit dem er am Freitag, 31. Januar, in die Friedrich-Ebert-Halle nach Ludwigshafen kommt. Das Gute: Seine Show "Kein Scherz!" ist ohne Risiken und Nebenwirkungen und sogar geeignet für Angstgestört, die das Leben manchmal zu ernst nehmen und Probleme weglachen möchten. Nuhr widersetzt sich ab 20 Uhr gekonnt Zeitgeist dauernder Erregung und Problematisierung. RNZ-Ticketservice