Heidelberg. Peter Shub ist ein Meister der winzigen Details. Mit seinem neuen Programm "Für Garderobe keine Haftung" kommt er am Samstag, 24. Oktober, um 20 Uhr in die HebelHalle. Um was es sich bei der Clown-Show handelt? Um einen Garderobenständer mit Eigenleben und einer Hundeleine, die ein Herrchen ohne Hund durch die Gegend zerrt, von der Tücke des Fotografierens, von Freude und Missgunst und immer wieder von falschen Fährten durch das Labyrinth des Lebens.