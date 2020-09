Claus Eisenmann, einer der Söhne Mannheims, begibt sich mit Mimi Grimm am Kontrabass, Steffen Zäuner an der Gitarre und Michl Fischer am Cajon am Donnerstag, 10. September, 20 Uhr, auf der Seebühne im Mannheimer Luisenpark auf eine Zeitreise von Pop bis Klassik mit eigenen, neuen Interpretationen. Nicht fehlen dürfen dabei Evergreens der Söhne Mannheims. Karten für 24 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.