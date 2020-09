Mit Abstand flanieren, das ist im Schwetzinger Schlosspark auch in Corona-Zeiten ein Vergnügen. Vor allem, wenn sich zusätzlich ein traumhafter Oldtimer an den anderen reiht (Foto: zg). Vom 4. bis 6. September findet im Schlosspark die 16. Classic-Gala statt. 160 ausgesuchte Fahrzeuge geben einen Überblick über 120 Jahre Automobilgeschichte. Parallel dazu gibt es die 5. ECOmobil-Gala unter dem Motto "Zukunft trifft Classic". Besucher erfahren das Neueste über nachhaltige Mobilität vom E-Fahrrad bis zum Wasserstoff-Auto. Geöffnet haben die beiden Galas im Schlosspark am Freitag von 9 bis 18 Uhr und am Samstag und Sonntag mit zwei Zeitfenstern von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Karten für 8,90 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.