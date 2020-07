"Unsterblich" heißt das Stück von Markus Imbsweiler, mit dem das Theater Carnivore am Freitag, 24. Juli, 20 Uhr, im Klosterhof von Stift Neuburg bei Heidelberg Premiere feiert (Probenfoto: zg). Im Mittelpunkt steht die unsterbliche Geliebte, Josephine Gräfin Deym von Stritetz, an die Beethoven wahrscheinlich seine Liebesbotschaften adressiert hat. In der Inszenierung von Florian Kaiser werden Sprechtheater, Musik und Tanz miteinander verwoben. Weitere Termine bis 5. September und Karten ab 18 Euro beim RNZ-Ticketservice.