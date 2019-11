Haben Christopher Seiler und Bernhard Speer (Foto: Topf) ein Abo auf Platz eins in den Albumcharts? Auch das dritte Werk der Österreicher „Für immer“ landete an der Spitze wie die beiden Vorgänger. Ihren gefälligen Austropop servieren Seiler und Speer auf ihrer Tour Neunzehn am Donnerstag, 5. Dezember, 20 Uhr, live in der Halle 02 in Heidelberg - mit alten Hits und den neuen Liedern von „Für immer“. Karten für 42 Euro gibt es unter RNZ-Ticketshop.