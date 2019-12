Als cholerischer Gernot Hassknecht schwingt Hans-Joachim Heist die große Keule in der ZDF-Satire-Sendung "heute show". Aber der Schauspieler kann auch ganz anders. In seinem Programm "Noch’n Gedicht" schlüpft er am Mittwoch, 18. Dezember, 20 Uhr, in der Wollfabrik Schwetzingen in die Rolle des verschmitzten Heinz Erhardt. Ganz im Stil des großen Komikers treibt Heist Erhardt‘sche Wortspielereien ergänzt durch dessen unvergessliche Mimik. Karten kosten 27,40 Euro im RNZ-Ticketshop.